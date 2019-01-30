StarLadder проведёт третий майнор по Dota 2 на Украине

Третий майнор сезона-2018/19 по Dota 2 состоится на Украине. Чемпионат проведут на Украине. Организацией турнира займётся StarLadder. Соревнования пройдут 4-10 марта.

Представители компании уже подтвердили информацию порталу Cybersport.ru. Однако до официального анонса в StarLadder не стали уточнять место и город проведения турнира. Список приглашённых команд на закрытые отборочные опубликуют после завершения региональных квалификаций DreamLeague Season 11.

Это не единственный чемпионат, который проведёт StarLadder в сезоне-2018/19. Пятый майнор также организуют на Украине с 10 по 16 июня. На турнирах восемь команда разыграют по $ 300 тыс., 500 очков DPC и путёвку на грядущий мэйджор.

В январе 2019 года StarLadder совместно с ImbaTV организовала The Chongqing Major. В соревнованиях победила Team Secret. Российская команда Virtus.pro заняла второе место.