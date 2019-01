Gambit, Na'Vi и The Pango попали в одну группу закрытых отборов на DreamLeague

Организаторы DreamLeague Season 11 опубликовали результаты жеребьёвки закрытых отборочных в регионах.

Группы в СНГ Фото: liquipedia.net.

В СНГ в первом квартете оказались Gambit Esports, The Pango, Natus Vincere и Pavaga Junior. Вторую четвёрку составили Winstrike Team, Virtus.pro, Pavaga Gaming и Old But Gold.

Из каждой группы, которые проводятся в формате GSL с матчами до двух побед, выходят по две команды. В плей-офф участники сражаются в сетке double-elimination. Два лучших состава отправятся на мэйджор в Швецию.

С результатами жеребьёвки в остальных регионах можно ознакомиться ниже.

Группы в Европе Фото: liquipedia.net.

Группы в Юго-Восточной Азии Фото: liquipedia.net.

Группы в Южной Америке Фото: liquipedia.net.

Группы в Северной Америке Фото: liquipedia.net.

Закрытые отборочные в СНГ, Китае, Юго-Восточной Азии и Южной Америке пройдут с 1 по 3 февраля. В Европе и Северной Америке матчи состоятся 4-6 февраля. Сам же мэйджор запланирован на март 2018-го.