В Steam началась распродажа в честь Китайского Нового года

Компания Valve запустила очередную распродажу в Steam. Акция приурочена к празднованию Китайского Нового года. Она продлится до 11 февраля.



В отличии от предыдущих распродаж, разработчик подготовил цифровые бонусы для пользователей. На платформе можно получить специальные жетоны, которые можно потратить на смайлики, фоны профиля и скидки на дальнейшие покупки. Полный список наград можно изучить здесь.



Несколько участников акции в Steam:

Divinity: Original Sin 2 — 519 рублей

Far Cry 5 — 499 рублей

The Talos Principle — 89 рублей

Into the Breach — 241 рубль

Call of Cthulhu — 1124 рубля

Firewatch — 109 рублей

GRIS — 352 рубля

Sniper Elite 4 — 209 рублей

Tekken 7 — 599 рублей

XCOM 2 — 424 рубля

Arma 3 — 509 рублей



Последняя распродажа в Steam прошла в честь Нового Года. Она состоялась в период с 21 декабря 2018 года по 2 января 2019 года.