Компания Valve запустила очередную распродажу в Steam. Акция приурочена к празднованию Китайского Нового года. Она продлится до 11 февраля.
В отличии от предыдущих распродаж, разработчик подготовил цифровые бонусы для пользователей. На платформе можно получить специальные жетоны, которые можно потратить на смайлики, фоны профиля и скидки на дальнейшие покупки. Полный список наград можно изучить здесь.
Несколько участников акции в Steam:
Divinity: Original Sin 2 — 519 рублей
Far Cry 5 — 499 рублей
The Talos Principle — 89 рублей
Into the Breach — 241 рубль
Call of Cthulhu — 1124 рубля
Firewatch — 109 рублей
GRIS — 352 рубля
Sniper Elite 4 — 209 рублей
Tekken 7 — 599 рублей
XCOM 2 — 424 рубля
Arma 3 — 509 рублей
Последняя распродажа в Steam прошла в честь Нового Года. Она состоялась в период с 21 декабря 2018 года по 2 января 2019 года.
В Steam началась распродажа в честь Китайского Нового года