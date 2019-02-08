RmN-: я обратился к Куро, потому что их тренер куда-то пропал

Team Liquid официально представила нового тренера состава по Dota 2. Им стал Роман rmN- Палей. В интервью командному паблику в соцсети «ВКонтакте» он рассказал, как начиналась работа с коллективом. Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника.

Все началось, когда Matumbaman не смог выступить на Майноре. Мой старый друг Kuroky обратился ко мне и попросил сыграть на замене. После того, как мы успешно прошли квалификации на Майнор, я обратился к Куро, потому что их тренер куда-то пропал. Вот, собственно, и все. Я успел ощутить как весело играть с ними на квалификациях и уже осознал, что хочу работать с этой командой, — заявил Палей.

RmN- начал работать с составом в декабре 2018 года. Первым турниром стал MegaFon Winter Clash. В финале команда обыграла Na'Vi и заняла первое место. В январе клуб выступил на The Chongqing Major, где расположился на 7-8-й строчке.