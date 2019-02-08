Идову: Смолов и Жемалетдинов — хорошие игроки в CS, они точно не в «сильвере»

Защитник ФК «Локомотив» Брайн Идову и игрок Vega Squadron Антон tonyblack Колесников устроили челлендж. Участники состязались в ударах по воротам и игре 1 на 1 в CS:GO. Чтобы уравнять шансы, в первом случае футболист бил по мячу в валенках, а во втором киберспортсмен играл без мышки. Вместо неё он использовал тачпад.

После завершения состязания Идову ответил на несколько вопросов, где рассказал о своём увлечении CS:GO и интересе к киберспорту.

Я к киберспорту отношусь положительно, потому что увидел, как реально растёт эта индустрия. В принципе гейминг-комьюнити очень позитивное, эти люди близки мне по духу. А в команде – не знаю, как в целом относятся, но знаю точно, что Фёдор Смолов и Рифат Жемалетдинов очень хорошие игроки в CS, точно они не в «сильвере». Они точно повыше, очень хорошо играют, рубятся, и у меня много друзей, знакомых, которые именно любят CS, киберспорт и всё это коммьюнити, — заключил Идову.

В январе футболист утверждал, что если бы он родился сейчас, то стал бы киберспортсменом. Сам Идову в CS:GO играет редко. В ноябре он откалибровался на ранг «сильвер», после чего, как он утверждает сам, больше не возвращался к игре.