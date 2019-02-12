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Пиковая суточная активность игроков в Artifact опустилась ниже 1 тыс. человек

Пиковая суточная активность игроков в Artifact опустилась ниже 1 тыс. человек
Киберспорт / Другие игры

Максимальное суточное количество игроков в Artifact упало ниже 1 тыс. человек. Об этом сообщает аналитический сервис Steamcharts. По данным ресурса, с 11 по 12 февраля пиковая активность игроков достигла отметки в 940 пользователей.

В конце января команду разработчиков Artifact покинул создатель Magic: The Gathering Ричард Гарфилд. Вместе с ним ушли ещё несколько сотрудников стартовой команды ККИ. После этого Valve заявила, что планирует продолжить выпускать обновления, но не сообщила подробностей развития проекта.

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