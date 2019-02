Gambit Esports определили в одну группу с Secret и OG на ESL One Katowice 2019

Опубликованы результаты жеребьёвки команд на групповую стадию ESL One Katowice 2019. В группе А оказались Gambit Esports, Team Secret, OG, Forward Gaming, Mineski и For The Dream.

В группу В поместили Ninjas in Pyjamas, compLexity Gaming, Fnatic, Alliance, Chaos и Team Aster.

Матчи группового этапа проведут с 19 по 21 февраля. Все участники сыграют друг с другом по две карты. В верхнюю сетку плей-офф попадут команды, занявшие первую и вторую строчки в группах. Все остальные отправятся в нижнюю сетку. Составы, оказавшиеся на третьем и четвёртом местах, автоматически пройдут во второй раунд «лузеров».

Плей-офф стадию организуют 22-24 февраля. На ESL One Katowice 2019 12 команд поборются за призовой фонд в $ 300 тыс.