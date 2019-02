В Apex Legends появились тематические предметы в честь Дня святого Валентина

Студия Respawn Entertainment выпустила патч к шутеру Apex Legends. Об этом сообщается на странице игры во «ВКонтакте». Компания исправила ряд внутриигровых ошибок, добавила праздничные скины ко Дню святого Валентина и многое другое.



Изменения в честь Дня святого Валентина:

— Добавлен баннер «Live Die Live». Для того чтобы получить этот лимитированный значок, необходимо возродить члена своей команды в период между 13 и 19 февраля.

— В магазин добавлены косметические предметы в честь Дня святого Валентина. Они будут доступны в магазине с 13 до 19 февраля, а затем пропадут!

— Легендарный облик “Through the Heart” на снайперскую винтовку «Длинный лук».

— Баннерная рамка «Love of the Game» для Патфайндера.

— Стабильность / Баги / Производительность / Качество жизни.



Различные улучшения и исправления интерфейса.

— Исправлена ошибка, которая вызывала вылет игры у игроков с медленными жесткими дисками.

— Устранён ряд проблем со стабильностью клиента и сервера.

— Исправлена ошибка, при которой вы могли хранить дубликаты предметов в инвентаре.

— Устранен ряд проблем со стабильностью и производительностью.

— Исправлена ошибка, из-за которой возникал серый экран в лобби при первом подключении.

— Исправлена ошибка из-за которой в списке друзей все ваши друзья были не в Сети, поэтому вы не могли пригласить их в отряд.

— Сокращена длительность действия навыка Око Всеотца у Бладхаунда.

Механика

— Дуговая звезда теперь отображает индикатор предупреждения о гранате.

Каньон Кингс



Подробное описание обновления можно найти здесь.