Lekr0: не ожидали, что на этом чемпионате всё будет так плохо

Капитан Ninjas in Pyjamas Йонас Lekr0 Олофссон прокомментировал провальный старт на предварительной стадии IEM Katowice Major 2019.

«Мы немного отвыкли от игры на LAN-турнирах. Во время тренировок всё было отлично, поэтому не ожидали, что на чемпионате будет всё так плохо. Но пока мы продолжаем борьбу, всё будет хорошо. К тому же команда успела разогреться», — отметил Олофссон в интервью HLTV.

Ninjas in Pyjamas встретится с Vici Gaming в матче за выход в основную стадию мэйджора. Проигравшая команда покинет соревнования.