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Lekr0: не ожидали, что на этом чемпионате всё будет так плохо

Lekr0: не ожидали, что на этом чемпионате всё будет так плохо
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive

Капитан Ninjas in Pyjamas Йонас Lekr0 Олофссон прокомментировал провальный старт на предварительной стадии IEM Katowice Major 2019.

«Мы немного отвыкли от игры на LAN-турнирах. Во время тренировок всё было отлично, поэтому не ожидали, что на чемпионате будет всё так плохо. Но пока мы продолжаем борьбу, всё будет хорошо. К тому же команда успела разогреться», — отметил Олофссон в интервью HLTV.

Ninjas in Pyjamas встретится с Vici Gaming в матче за выход в основную стадию мэйджора. Проигравшая команда покинет соревнования.

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