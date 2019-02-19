Компания Valve выпустила новый патч для Dota 2. В основном внесены косметические изменения в модель Axe. Также удалена праздничная сокровищница Treasure of the Amaranth.
Список изменений:
— удалена сокровищница Treasure of the Amaranth;
— удалена реклама сокровищницы ко Дню святого Валентина;
— немного изменена панель перековки сокровищниц;
— исправлена ошибка с появлением панели Боевого кубка на главной странице;
— добавлен набор анимаций и текстур для Axe;
— немного изменена модель Axe для привязки новых эффектов.
Valve выпустила очередное косметическое обновление для Dota 2