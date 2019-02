Valve выпустила очередное косметическое обновление для Dota 2

Компания Valve выпустила новый патч для Dota 2. В основном внесены косметические изменения в модель Axe. Также удалена праздничная сокровищница Treasure of the Amaranth.



Список изменений:

— удалена сокровищница Treasure of the Amaranth;

— удалена реклама сокровищницы ко Дню святого Валентина;

— немного изменена панель перековки сокровищниц;

— исправлена ошибка с появлением панели Боевого кубка на главной странице;

— добавлен набор анимаций и текстур для Axe;

— немного изменена модель Axe для привязки новых эффектов.