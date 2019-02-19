M19 начала поиск игроков по Apex Legends

Киберспортивная организация M19 открыла состав по Apex Legends. Об этом сообщается на странице клуба во «ВКонтакте», где любой желающий может заполнить анкету.



M19 не первая киберспортивная организация, начавшая поиск игроков по «королевской битве» от Respawn Entertainment. Ранее аналогичные заявления были опубликованы от NRG, Natus Vincere, Fnatic TSM и других. Что касается создателей игры, то их планы на развитие киберспортивного аспекта пока не раскрываются.



Apex Legends вышла 4 февраля 2019 года. За неделю в игру сыграли более 25 млн человек.