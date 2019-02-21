Ярослав NS Кузнецов: VP стоит предупреждать всех, если они едут для развлечения

Комментатор студии RuHub по Dota 2 Ярослав NS Кузнецов ответил на высказывание Романа Дворянкина по поводу выступления команды на MDL Macau 2019.



«Тогда вы заранее предупреждайте просто всех. Например: «Вот сейчас едем на турнир, но вы можете вообще не смотреть, ибо нам по фиг». Ну просто чтобы мы понимали когда команда играть будет, а когда хороводы водить. Смешно такое читать от генерального менеджера спортивного клуба», — ответил Кузнецов в «Твиттере».



На момент написания новости Virtus.pro завершила выступление на групповом этапе MDL Macau 2019. Команда заняла 7-8-е место в группе с результатом матчей 2-5. Команда вышла в нижнюю сетку чемпионата.



MDL Macau 2019 проходит в Макао (Китай). Участники разыграют призовой фонд в $ 300 тыс.

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