Riot Games вынесла предупреждения двум командам за неспортивное поведение

Компания Riot Games вынесла предупреждения командам ROX и Vega Squadron. Игроков наказали за неспортивное поведение в матчах Континентальной лиги против Vaevictis eSports, в состав которой входят одни девушки.

Утверждается, что ROX нарушила регламент за блокировку 5 чемпионов поддержки во время драфта. При этом в самих правилах отмечается, что подобный поступок не запрещён. В заявлении Riot Games сослалась на «широкое игровое сообщество League of Legends», которое восприняло действия команды «как проявление неуважения».

Компания также настаивает на том, что Vega Squadron умышленно затягивала время матча. Судьи восприняли такое решение от игроков как «нарушение спортивного духа соревнований».

Также мы превентивно предупредили другие клубы, что любые проявления дискриминационного поведения неприемлемы и повлекут за собой реакцию администрации, — говорится в заявлении.

На момент публикации ни ROX, ни Vega никак не прокомментировали ситуацию.

Vaevictis eSports подписала женский состав по League of Legends для участия в весеннем сезоне Континентальной лиги 2019. Анонс команды состоялся 10 февраля.