На IEM Katowice Major 2019 пройдёт шоу-матч в режиме Danger Zone

Компания ESL проведёт на турнире IEM Season XIII Katowice Major 2019 шоу-матч в режиме «королевской битвы» Danger Zone. Об этом сообщается на сайте турнирного оператора.



В нём примут участие 16 игроков, которые разделятся на команды по два человека. Победители будут «увековечены на карте Danger Zone». В их честь на карте нанесут граффити с их символикой.



Полный состав участников пока неизвестен. Встреча пройдёт 3 марта.



IEM Season XIII Katowice Major 2019 проходит в Катовице (Польша). Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн. В плей-офф чемпионата вышли Na’Vi, FaZe Clan, Team Liquid, ENCE eSports, MIBR, Renegades, Astralis и Ninjas in Pyjamas.