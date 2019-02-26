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На IEM Katowice Major 2019 пройдёт шоу-матч в режиме Danger Zone

На IEM Katowice Major 2019 пройдёт шоу-матч в режиме Danger Zone
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive

Компания ESL проведёт на турнире IEM Season XIII Katowice Major 2019 шоу-матч в режиме «королевской битвы» Danger Zone. Об этом сообщается на сайте турнирного оператора.

В нём примут участие 16 игроков, которые разделятся на команды по два человека. Победители будут «увековечены на карте Danger Zone». В их честь на карте нанесут граффити с их символикой.

Полный состав участников пока неизвестен. Встреча пройдёт 3 марта.

IEM Season XIII Katowice Major 2019 проходит в Катовице (Польша). Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн. В плей-офф чемпионата вышли Na’Vi, FaZe Clan, Team Liquid, ENCE eSports, MIBR, Renegades, Astralis и Ninjas in Pyjamas.

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