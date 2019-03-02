Vega Squadron выставила весь состав по CS:GO на трансфер

Киберспортивная организация Vega Squadron выставила всех игроков состава по CS:GO на трансфер. Об этом сообщается на сайте команды. Согласно заявлению, таким образом менеджмент хочет предоставить игрокам возможность определиться со своим будущим.



«Незадолго до Мейджора 4 из 5 игроков состава заключили с Vega Squadron долгосрочные контракты. По окончании выступления на CS:GO IEM Katowice команда ушла на перерыв, который совпал с уходом из коллектива chopper и серьезным решафлом на СНГ-сцене.



В ближайшее время Vega Squadron готова рассмотреть трансферные запросы по всем игрокам. Организация, в свою очередь, будет искать опции для усиления состава», — говорится в заявлении организации.



Текущий состав Vega Squadron был укомплектован в мае 2018 года. В составе команды они заняли 12-14-е место на FACEIT Major: London 2018, второе место на StarSeries & i-League CS:GO Season 6 и стали серебряными призёрами Bucharest Gaming Week Invitational. После неудачного выступления на IEM Katowice Major 2019, состав покинул Леонид chopper Вишняков. Vega Squadron заняла на турнире 20-22-е место.



Состав Vega Squadron по CS:GO

— Дмитрий jR Червак

— Павел hutji Лашков

— Антон tonyblack Колесников

— Игорь crush Шевченко

— Артем Fierce Иванов (тренер)

