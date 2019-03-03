Zonic: когда мы играем официальный матч — то всегда убийственно серьезны

Тренер Astralis Дэнни zonic Соренсен рассказал Арсению ceh9 Триноженко о тренировках команды и отношении игроков к ним.

«Для нас [дисциплина] очень важна. Во время тренировок мы анализируем наши действия и воспринимаем все очень серьезно. Мы не играем по семь-восемь карт в день, а всего четыре-пять. Мне нужно, чтобы эти карты были отработаны на высшем уровне. Если ты делаешь это и серьезно относишься к тренировкам — в официальных матчах будет проще. Мы всегда серьезно воспринимаем каждую игру. Бывает, мы расслабляемся, периодически делаем веселые или сумасшедшие вещи. Но когда мы играем официальный матч — то всегда убийственно серьезны», — заявил Соренсен.

Astralis сыграет в финале IEM Katowice Major 2019 против финского состава ENCE eSports. Матч начнется 3 марта в 21:00 мск.