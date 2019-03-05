Dexerto: Mousesports готовится выкупить контракт Финна karrigan Андерсена

Бывший участник состава FaZe Clan по CS:GO Финн karrigan Андерсен может стать игроком mousesports. Об этом рассказал журналист Ярек DeKay Льюис.



По данным Льюиса, несколько организаций были заинтересованы в покупке Андерсена. Одним из лидеров была Team EnVy, но на текущий момент дальше всех продвинулась mousesports. Стадия переговоров не раскрывается, но, по слухам, FaZe Clan запрашивает за трансфер около $ 150 тыс.



Финн karrigan Андерсен играл за FaZe Clan с октября 2016 года по декабрь 2018-го. В составе команды он выиграл EPICENTER 2018, ESL One: Belo Horizonte 2018, IEM Season XIII Masters Sydney, ECS Season 4, ELEAGUE CS:GO Premier 2017 и ряд других соревнований. С декабря 2018 года он находится в запасе.



Что касается mousesports, то в начале февраля организация перевела на скамью запасных Криса chrisj де Йонга, Мартина STYKO Стика и тренера Сергея imbt Бежанова. Кто их заменит, пока неизвестно. На момент написания в составе команды всего три игрока.



Состав mousesports по CS:GO:

— Томаш oskar Штястны

— Робин ropz Коль

— Миикка suNny Кемппи.