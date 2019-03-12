Организаторы MDL Disneyland Paris Major начали продажу билетов на турнир

Компания Mars Media открыла продажу билетов на турнир MDL Disneyland Paris Major по Dota 2. В продаже всего доступно шесть видов пропуска стоимостью от € 35 до € 210. В него входит только посещение чемпионата по Dota 2 и не включены аттракционы парка.



Список доступных билетов для покупки:

9 мая, четверг — € 35;

10 мая, пятница — € 35;

11 мая, суббота — € 55;

12 мая, воскресенье — € 75;

Пропуск на четыре дня — € 150;

Премиум-пропуск — € 210.



Все посетители смогут посмотреть матчи и принять участие в автограф-сессиях. Обладатели премиального билета будут размещены в специальной премиум-зоне, смогут посетить специально организованные для них автограф-сессии и получат сумку с символикой турнира.



Чемпионат пройдёт с 4 по 12 мая в парижском Диснейленде (Франция). На турнире сыграют 16 команд, которые сразятся за $ 1 млн и 15 тыс. баллов Dota Pro Circuit. Освещением соревнований на русском языке займётся студия RuHub.