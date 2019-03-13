Боевой пропуск в Apex Legends обойдётся игрокам в 750 рублей

В цифровом магазине Origin на время появился рекламный баннер, приуроченный к старту первого сезона в Apex Legends. Позднее его убрали.

Боевой пропуск обойдётся игрокам в 950 монет (1000 стоит 750 рублей). Владельцы подписки Origin Access и Prime смогут приобрести его дешевле — за 674 рубля. Для них действует 10% скидка.

Вместе со стартом первого сезона разработчики обещали добавить персонажа Октейн, новое оружие и предметы. Дата выпуска Боевого пропуска не уточняется.

Apex Legends — «королевская битва» от студии Respawn Entertainment. Игра вышла 4 февраля. С момента релиза ее запустили более 50 человек.