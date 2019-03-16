В Apex Legends появились платформы для прыжков

Игроки обнаружили в Apex Legends платформу для прыжков. Пользователи нашли новинку 15 марта 2019 года и сообщили об этом на Reddit. Некоторые пользователи предположили, что этот предмет станет ультимативной способностью нового героя Octane.

Разработчики пока никак не прокомментировали появление предмета в игре. На Reddit они оставили только несколько сообщений со смайликами.



Apex Legends — королевская битва от создателей Titanfall. Проект вышел 4 февраля 2019 года. За месяц аудитория игры превысила 50 млн человек. После выпуска крупного обновления датамайнеры нашли упоминания 10 новых героев. Разработчики в свою очередь попросили пользователей спокойнее относиться к подобной информации.