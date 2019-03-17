Olsior: WESG — это как футбол на Олимпийских играх, только ещё хуже

Комментатор Maincast Михаил Olsior Зверев объяснил, почему WESG — «архаичный» киберспортивный чемпионат. По его мнению, организаторы собираются превратить соревнования в Олимпийские игры.

«WESG — он такой, немножко в чем-то архаичный. Очень контрастный турнир, потому что, с одной стороны, есть эта комната, где все всё одновременно играют, а в зале сидят 30 зрителей, причем это либо пресса, либо какие-то друзья игроков. Но при этом тут разыгрывается $ 5 млн во всех дисциплинах.



Но я так понял, у организаторов есть идея превратить всё это в Олимпийские игры, так что, наверное, так оно и должно быть. Это прикольно, но с точки зрения спортивной составляющей WESG — это как футбол на Олимпийских играх, только еще хуже. Потому что, пока тут из топ-25 игроков мира по «Доте» присутствуют, дай бог, семь-восемь», — заявил Зверев порталу Cybersport.

Организаторы WESG проводили соревнования по Dota 2, CS:GO, StarCraft 2 и Hearthstone в мужских и женских категориях. Турнир проходил с 7 по 17 марта. Общий призовой фонд составил около $ 5 млн.