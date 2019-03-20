MiCKe получил травму руки. Игрок Alliance пропустит месяц выступлений

Майк miCKe Нгуен из Alliance получил травму руки. Игрок пропустит месяц выступлений. Киберспортсмен не стал уточнять, насколько серьезным оказалось повреждение.

Как утверждает портал joinDOTA, Нгуену диагностировали синдром грудного выхода еще до старта ESL One Katowice 2019. В период подготовки за игроком наблюдал физиотерапевт. Заболевание может вызывать онемение всей руки, боль и слабость в мышцах рук, а также покалывание в области шеи и плеч.

В ближайшее время шведская организация назовет стендина, вместе с которым поучаствует в отборочных к MDL Disneyland Paris Major и OGA Dota PIT Minor 2019.

В составе Alliance Майк miCKe Нгуен выступает с ноября 2017 года. Сейчас шведская организация занимает 15-ю строчку в рейтинге DPC.