Двух китайских игроков на год забанили в Grandmaster-турнирах по Hearthstone

Компания Blizzard временно запретила двум китайским игрокам выступать в Grandmaster League по карточной игре Hearthstone. Разработчики выдали годичный бан для Луо Roger Шеньяна и Reall. Об этом сообщил старший специалист по развитию киберспортивного направления Hearthstone Сэм Брэйтвейт.



«В октябре 2018 года мы обнаружили, что команда из Тайбэя нарушила правила чемпионата Hearthstone Global Games. Из-за этого мы отстранили состав от участия в турнире. Кроме этого в апреле 2018 года мы обнаружили свидетельства участия Roger и Reall в договорных матчах и тогда никак не отреагировали на это. Мы понимаем, что отсутствие нашей реакции не соответствует стандартам игрового сообщества. Мы несём за это полную ответственность.



Roger и Reall смогут участвовать в соревнованиях Hearthstone Masters Qualifiers и Master Tour. Тем не менее они не смогут играть в чемпионатах Hearthstone Grandmasters. Его участники будут не только показывать наивысшие результаты на сцене, но и придерживаться высоких стандартов поведения», — написал Брэйтвейт.



В феврале 2019 года Blizzard рассказала об изменениях турнирной системы Hearthstone. Разработчики разделили её на три уровня. В Grandmasters Tour будут сражаться лучшие игроки планеты. Подробнее об этом можно почитать здесь.