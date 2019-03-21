Iceberg и ALWAYSWANNAFLY собрали новую команду

Бывшие игроки Winstrike Team Богдан Iceberg Василенко и Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко собрали новый состав для участия в соревнованиях. Согласно турнирной платформе FACEIT, к ним присоединились Александр NoFear Чурочкин, Егор Ark Жаботинский и Максим Yoky Ким.



Киберспортсмены зарегистрировались на отборочные MDL Disneyland Paris Major. Состав будет выступать под названием FTMX.



Ранее Дмитрий Korb3n Белов сообщил, что Iceberg.ю ALWAYSWANNAFLY, Yoky и NoFear будут играть вместе. Источник информации пятого игрока не назвал.



Состав FTMX:

— Егор Ark Жаботинский;

— Богдан Iceberg Василенко;

— Максим Yoky Ким;

— Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко;

— Александр NoFear Чурочкин.