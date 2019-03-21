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Iceberg и ALWAYSWANNAFLY собрали новую команду

Iceberg и ALWAYSWANNAFLY собрали новую команду
Киберспорт / Dota 2

Бывшие игроки Winstrike Team Богдан Iceberg Василенко и Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко собрали новый состав для участия в соревнованиях. Согласно турнирной платформе FACEIT, к ним присоединились Александр NoFear Чурочкин, Егор Ark Жаботинский и Максим Yoky Ким.

Киберспортсмены зарегистрировались на отборочные MDL Disneyland Paris Major. Состав будет выступать под названием FTMX.

Ранее Дмитрий Korb3n Белов сообщил, что Iceberg.ю ALWAYSWANNAFLY, Yoky и NoFear будут играть вместе. Источник информации пятого игрока не назвал.

Состав FTMX:
— Егор Ark Жаботинский;
— Богдан Iceberg Василенко;
— Максим Yoky Ким;
— Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко;
— Александр NoFear Чурочкин.

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