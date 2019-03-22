Valve представила новый интерфейс библиотеки Steam на GDC 2019

Valve переделает библиотеку в цифровом сервисе Steam и изменит интерфейс в других разделах. В компании собираются использовать те же технологии и стилистику, что и при создании пользовательских чатов. Об этом разработчики рассказали на конференции GDC 2019.

Фото: https://dtf.ru

Список друзей переедет из правого нижнего угла наверх (отдельная кнопка при этом пропадёт). В первом ряду будут показывать недавно запущенные игры. Под ним — список обновлений. При этом пользователи смогут фильтровать игры по жанрам и тегам и сортировать их по коллекциям.

Фото: https://dtf.ru

На страницах игр основной приоритет отдадут обновлениям и новостям. Пользователи также смогут видеть достижения своих друзей, их отзывы, карточки и модификации в Мастерской.

Valve обещала запустить бета-тестирование обновления летом 2019 года. Точную дату релиза в компании не стали раскрывать.