Украинскому игроку в FIFA 19 Grishay10 запретили участвовать в FUT Championship

Администрация турнира FUT Championship запретила украинскому киберфутболисту Александру Grishay10 Гришаю участвовать в апрельских соревнованиях. Причиной стало нарушение киберспортсменом правил игры. Он передавал данные учётной записи другому игроку.



«Обидно, что меня не допустили. Думаю, смог бы показать неплохой киберфутбол. Многих из тех, кто в числе участников на апрельском FUT Champions, я обыгрывал в онлайне, и иногда даже с большим счётом. Эта неприятная ситуация — урок для меня! Надеюсь, в FIFA 20 я уже попаду на подобный турнир от ЕА», — цитирует Гришая портал Cybersport.ru.



Апрельский турнир FUT Championship станет последним чемпионатом сезона. Соревнования пройдут с 5 по 7 апреля в Лондоне (Великобритания). Участники разыграют призовой фонд в $ 200 тыс.