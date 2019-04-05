NEO: у меня нет каких-то грандиозных планов, моя цель — найти новую команду

Бывший игрок Virtus.pro Филип NEO Кубски дал интервью порталу WCG, где рассказал, чем занимался в последнее время, и поделился планами на будущее.

«До 2018 года я был в команде и тренировался каждый день, но теперь всё иначе. Сейчас играю не так много, потому что мне нужно ''перезарядиться''. К тому же у меня была травма руки, и мне потребовалось время на лечение. В ближайшее время планирую вернуться на профессиональную сцену. <…>

У меня нет каких-то грандиозных планов. Моя цель на этот год — найти новую команду и просто тренироваться в прежнем режиме, чтобы показать всё, на что я способен», — заключил Кубски.

NEO представлял Virtus.pro с 2014 года. Польский игрок прекратил выступать за основной состав в декабре 2018-го. В феврале 2019-го киберспортсмен покинул клуб.