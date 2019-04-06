Na’Vi сыграет с Fnatic за титул чемпиона StarLadder & i-League CS:GO Season 7

Fnatic обыграла NRG Esports в полуфинале турнира StarLadder & i-League CS:GO Season 7. Встреча закончилась со счётом 2:0 (19:17 @ de_cache; 19:17 @ de_overpass).

Шведский коллектив прошёл в финал, где сыграет за первенство с Natus Vincere. Матч состоится 7 апреля, начало — в 11:00 мск. Победитель получит главный приз — $ 250 тыс.



NRG вылетела и заняла 3—4-е место. Игроки получили $ 30 тыс. призовых.



StarLadder & i-League CS:GO Season 7 проходит в китайском городе Шанхае. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 500 тыс.