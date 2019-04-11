Виктор GeneRaL Нигрини на личной трансляции поделился видением ситуации в Natus Vincere. По его мнению, Акбар SoNNeikO Бутаев уже не первый раз берёт перерывы по состоянию здоровья, когда его что-то не устраивает в команде. Нигрини также рассказал о несостоявшемся трансфере Романа RAMZES666 Кушнарёва после The International 6.

«Скажу, как было в прошлый раз. У нас такое было дважды: первый раз у него траблы были с рукой. Это, может, и правда — я не знаю.



Это было после The International 2016, когда мы хотели взять RAMZES666. Короче, я форсил Рамзеса. Вроде бы вся команда была за, кроме SoNNeikO. Но потом на меня наехали, почему я во время турнира начал форсить другого игрока — мол, остаемся с Ditya Ra, и всё нормально, ведь мы только что выиграли турнир, но из-за неудачи проиграли TI. После этого мы вернулись, уже у нас не шла игра, потому что не было веры друг в друга



И SoNNeikO, не знаю, почему так, начал таким образом сливаться. То есть он мог сказать: «Я не буду так играть, я ливаю», — но в итоге он просто делал вид, что у него рука болит. Специально доджил КВшки, доджил тренировки и всячески мешал. Не то чтобы мы хотели и могли развиваться, но он всячески этому препятствовал еще своим поведением.



Во второй раз у нас примерно то же самое случилось, когда были Pajkatt и Biver. Не хочу соврать или что-то забалаболить, но, по-моему, то же самое получилось, только у него с глазами были траблы. Он не мог какой-то турнир играть. Не знаю, выдумано это или нет, может, всё правда было, но вот так вот совпадало.



Сейчас, скорее всего, кого-то поменяют, как я понял. Не SoNNeikO, он останется. Просто он думает, стоит ли ему играть с этими тиммейтами. <...> Я сидел вчера у них на стриме. И Misha говорил, что они не смогут без SoNNeikO. Я примерно тоже так думаю. Потому что не настолько ведущие игроки и не настолько много в макро работают, как SoNNeikO помогает им в этом. Поэтому без такого явного лидера им будет явно тяжело», — отметил Нигрини.

Акбар SoNNeikO Бутаев взял перерыв от профессиональных выступлений на несколько недель. Об этом менеджмент объявил 7 апреля. Причиной стали неназванные проблемы со здоровьем. В том же заявлении Игорь caff Сидоренко отметил, что такое решение приняли еще до DreamLeague Season 11.

Na'Vi временно заменила капитана в составе по Dota 2 из-за проблем со здоровьем