NiKo: если б вчера мне сказали, что мы выиграем, я бы ни за что не поверил

Капитан FaZe Clan Никола NiKo Ковач прокомментировал победу на BLAST Pro Series Miami 2019. В интервью HLTV игрок признался, что перед стартом соревнований он и представить не мог предстоящий успех.

«Если бы вчера мне сказали, что мы выиграем турнир, я бы ни за что не поверил. Я даже не мог представить такое. Мы ужасно сыграли против Team Liquid [на групповом этапе], могли и должны были побеждать MIBR, но, к сожалению, не вышло. Сегодня мы были совершенно другой командой. Я рад, что мы наконец-то проявили себя и все еще можем показывать чертовски хорошую игру. <...>



Не знаю, что изменилось в нашей команде, с атмосфера в команде здесь полный порядок. Мы играли, как команда, как чертовы чемпионы. Мы никогда не сдавались и наконец-то стали играть в нормальный CS, действовать вместе, не совершать много ошибок и проявлять себя индивидуально в нужный момент. Сегодня всё шло по нашему плану и, я надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе на парочке следующих… Как можно большем количестве турниров», — отметил Ковач.

Капитан FaZe Clan убежден, что команда должна запомнить этот момент, чтобы сохранить настрой для следующих соревнований.

«Считаю, мы сможем сохранить хорошую атмосферу в команде и продолжить играть, как чемпионы. Раньше мы часто опускали руки и начинали спорить после проигрыша раундов. Из-за этого многие перестали верить, что мы вообще можем побеждать. Сегодня же все было иначе. Надеюсь, у нас получится сохранить настрой на следующие турниры и стремление совершенствоваться после победы здесь, в Майами», — заключил Ковач.

FaZe Clan победила Team Liquid в финале BLAST Pro Series Miami 2019. Портал HLTV и организаторы чемпионата вручили Ковачу две награды MVP.

FaZe Clan стала чемпионом BLAST Pro Series Miami 2019