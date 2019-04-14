FaZe Clan стала чемпионом BLAST Pro Series Miami 2019

FaZe Clan победила в финале BLAST Pro Series Miami 2019. Матч с Team Liquid завершился со счетом 2:0 (16:6 на Mirage, 16:12 на Dust2.).

За победу команда Николы NiKo Ковача получила $ 125 тыс. Вице-чемпионам досталось $ 50 тыс.

На третьей строчке расположилась MIBR, которая в шоу-матче превзошла Cloud9. На четвертом месте — Natus Vincere. Их общий выигрыш составил $ 45 тыс. и $ 15 тыс. соответственно.

Astralis, считавшаяся фаворитом соревнований, отдала три карты из пяти и заняла 5-е место. На последней строчке оказалась Cloud9. Команда не выиграла ни одного матча.

BLAST Pro Series Miami 2019 прошел в США с 13 по 14 апреля. Призовой фонд турнира составил $ 250 тыс.