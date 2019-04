The Pango уступила Mineski на ESL One Mumbai 2019

Mineski обыграла The Pango в рамках группового этапа турнира ESL One Mumbai 2019 по Dota 2. Матч завершился со счётом 2:0.



Команда из Юго-Восточной Азии одержала первую победу. В следующем матче киберспортсмены сразятся за выход в верхнюю сетку плей-офф с Keen Gaming. Встреча пройдёт 16 апреля, начало в 17:30 по мск.



The Pango в свою очередь сыграет с Signify. Проигравший участник гарантированно отправится в нижнюю сетку, а победитель сможет побороться за место в «виннерах».



ESL One Mumbai 2019 не является частью рейтинговой системы соревнований Dota Pro Circuit. Чемпионат завершится 21 апреля 2019 года. Участники поделят между собой призовой фонд в $ 300 тыс.