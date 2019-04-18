ESL объявила о закрытии серии турниров Go4SC2 по StarCraft 2

Компания ESL закроет серию открытых чемпионатов Go4SC2 по StarCraft 2. Об этом сообщается на сайте организатора. Причины решения не раскрываются.



Соревнования Go4SC2 проходят с 2010 года. Первый чемпионат выиграл испанский киберспортсмен Педро Lucifron Морено. После этого на протяжении девяти лет проходили еженедельные соревнования с призовым фондом в € 100, а на ежемесячных соревнованиях разыгрывались € 500.



«У меня не было мотивации, чтобы тренироваться столько, сколько нужно, и турниры Go4SC2 дали мне её. Это был самый стабильный турнир с участием лучших игроков. Если у вас не было шанса выиграть его, то на нём можно было тренироваться до тех пор, пока не появлялся шанс завоевать первенство», — прокомментировал закрытие Александр bly Свисюк.



Последним турниром серии станет №877, который пройдёт 28 апреля 2019 года. Все желающие могут зарегистрироваться на него здесь.