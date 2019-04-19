Чернов: футбол для нас — номер один, а CS:GO — это просто убить время

Защитник ПФК ЦСКА Никита Чернов в интервью Cybersport рассказал, кто в команде увлекается CS:GO, и объяснил, почему тренерам не придётся запрещать футболистам из РПЛ видеоигры.

Об увлечении CS:GO

«Дзага более-менее хорошо играет. Георгий Щенников, Саня Головин тоже хорошо играют. Себя тоже могу отнести к этой категории. А самый удивительный человек — это Федя Чалов. Он, лежа на кровати, умудряется играть и ещё кого-то убивать. Если бы он сел за стол, то убивал бы больше».

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«Понятное дело, что мы не такие ребята, что перед матчами будем играть по пять-шесть часов. Футбол для нас — номер один, а CS:GO — это просто убить время. Можно какие-нибудь игры посмотреть на Twitch. Но такого, что играть до трёх-четырёх ночи непосредственно перед играми или тренировкой, — такого нет. Я думаю, что все ребята это понимают. Мы прежде всего футболисты. Если бы мы были киберспортсменами, то, понятное дело, могли бы сидеть допоздна, как делают они».

Никита Чернов провел 17 матчей в сезоне-2018/19 в РПЛ и Лиге чемпионов. Завтра, 20 апреля, ПФК ЦСКА сыграет с «Локомотивом».