Россия и Украина войдут в состав Европейской федерации киберспорта

Представители национальных федераций компьютерного спорта из 12 стран договорились о создании Европейской федерации киберспорта. Об этом сообщило издание Esports Insider. В их число вошли Великобритания, Турция, Франция, Германия, Швеция, Австрия, Венгрия, Сербия, Словакия, Бельгия, Россия и Украина.



«Мы осознали, что все участники разделяют путь развития киберспорта в Европе. Этот процесс начался в Берлине и объединение нескольких стран между собой является важным шагом в построении структуры киберспорта. Нам предстоит решить еще много вопросов, но мы хотим, чтобы Европа стала образцом в вопросах развития киберспорта на международном уровне», — прокомментировал решение представитель Германской федерации киберспорта Ханс Ягнов.



Сроки по окончательному формированию состава Европейской федерации киберспорта и планы организации, пока неизвестны. Вероятно часть планов будет объявлена на следующем заседании, которое состоится 28 мая в Швейцарии.

