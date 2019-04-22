Gunnar: неправильно возлагать на EternalEnvy всю ответственность за мой кик

Нико Gunnar Лопез в интервью AFK Gaming объяснил, почему не стоит обвинять во всём Джеки EternalEnvy Мао. Американец отмечает, что решение о его замене приняла команда, а не один человек. Сам он не участвовал в обсуждении. Лопезу сообщили лишь финальный вердикт.

«Мне кажется, ему просто не нравилось играть со мной. Я не знаю, почему. Насколько я понимаю, это было не только его решение. Это было решение всей команды. Будет неправильным возлагать на него всю ответственность за мой кик. Не думаю, что тут вообще есть повод для какой-то злобы. Людей постоянно кикают из команд, и лично у меня нет проблем с пониманием этого», — отметил Лопез.

После ESL One Mumbai 2019 киберспортсмен вернётся домой, где продолжит тренироваться. Сейчас он готов рассматривать предложения из других регионов.

Team Team выгнала Нико Gunnar Лопеза и Джейсона Newsham Ньюшама вчера, 21 апреля, — через пару дней после вылета с ESL One Mumbai 2019. Кто заменит игроков, неизвестно. В мае команда посетит Францию и поучаствует в MDL Disneyland Paris Major.

Team Team выгнала двоих игроков сразу после вылета с ESL One Mumbai 2019