Boo1k: в гранд-финалах прошлых майноров у меня был дикий затуп

Тренер Gambit Esports Анатолий Boo1k Иванов рассказал Maincast о давлении на команду, новых идеях и прошлых результатах на майнорах.

«Если мы играем расслабленно, то мы точно играем намного лучше. Не знаю, кто и что ворует, но мы много идей тестируем на кланварах. Возможно, поэтому создаётся такое впечатление, что мы играем с не самыми слабыми командами и они у нас что-то берут. Дело в том, что на нас нет сильного давления, и мы начинаем просто какие-то идеи стараться реализовать. Кому-то, возможно, эти наши идеи могут понравиться, и потом они их с практисов наших забирают себе.



Идей у нас много, если нет никакого давления друг на друга. И в голове у каждого человека. У меня это тоже бывает. В гранд-финалах прошлых майноров у меня был дикий затуп. В какой-то игре я сказал: «Парни, я вообще не понимаю, что происходит. Что с нашим драфтом?» Мне так обидно было — я вроде бы тренер команды. Стою и думаю: «Вот я дебил». Это тоже волнение, давление или, может, нехватка опыта. Не знаю, чем это оправдать. Возвращаясь к кланварам — когда мы ставим перед собой задачу и у нас есть крутая идея, мы играем намного лучше», — заявил Иванов.

Gambit Esports уступила в двух гранд-финалах майноров в сезоне-2018/19. Сейчас команда выступает на турнире OGA Dota PIT Minor 2019. В стартовом матче состав уступил BOOM ID со счетом 1:2.