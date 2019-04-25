В России пройдёт серия турниров по Mortal Kombat 11 при поддержке ФКС

Игровая компания «Софтклаб» и Федерация компьютерного спорта объявили о проведении серии турниров по файтингу Mortal Kombat 11. Соревнования пройдут с 18 мая по 15 июня на PC и PlayStation 4. На чемпионатах разыграют призовой фонд в 200 тыс. рублей.



Организаторы проведут два отборочных этапа. Квалификация на PS4 пройдёт с 18 мая по 1 июня, а на PC — c 19 мая по 9 июня. Финальный турнир состоится 15 июня. На нём сразятся 16 лучших игроков (по восемь на каждой из платформ). К участию допускаются только лица старше 18 лет.



Mortal Kombat 11 вышла 23 апреля 2019 года. Игра получила положительные отзывы критиков, набрав 83 балла на портале Metacritic. Пользователи в свою очередь раскритиковали разработчиков за навязчивую систему монетизации.

