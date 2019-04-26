Генеральный менеджер VP: хочется посмотреть на динамику развития Apex legends

Во время интервью порталу «Канобу» генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин высказал мнение об Apex Legends в качестве киберспортивной дисциплины. Он заявил, что игра от EA ему интересно, но пока нужно изучать и смотреть динамику развития шутера.



«Apex — очень интересная игра, Electronic Arts проделала великолепную работу по созданию хайпа вокруг запуска игры, но хочется немного подождать и посмотреть, как онлайн-игры будут выглядеть с её развитием. Меня всегда интересует, где там деньги и где аудитория. Мы безусловно следим, мы находимся в контакте с издателем, где-то напрямую, где-то через наших партнёров: если мы будем видеть положительную динамику, то дальше будем решать», — прокомментировал Дворянкин.



Ранее о поиске игроков по Apex Legends объявили несколько киберспортивных организаций. В их числе Alliance, Fnatic, Gambit Esports, Natus Vincere и другие. Virtus.pro пока не сообщала о планах по открытию состава по «королевской битве» от Respawn Entertainment.