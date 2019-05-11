Luminosity Gaming подписала состав по Apex Legends

Киберспортивная организация Luminosity Gaming собрала состав по шутеру Apex Legends. Соответствующее заявление менеджмент опубликовал на сайте. За команду будут выступать Хогне Chipzy Крогстер, Джастин Jogi Дессе и Дерек Sloth Диаз.



Все три игрока ранее выступали за Luminosity в составе по H1Z1. Chipzy также известен своей игрой в PUBG — киберспортсмен вместе с Ninja, JP2 и Drassel выиграл Gamescom PUBG Invitational.



Apex Legends — это шутер в жанре «королевская битва». Игра вышла в феврале 2019 года. За месяц после релиза, аудитория проекта превысила 50 млн человек. В конце апреля разработчики заявили, что отложили разработку новой части Titanfall ради развития игры. Студия Respawn пообещала каждый сезон добавлять новых героев и оружие.

Respawn отложила новую Titanfall из-за работы над патчами к Apex Legends