Европа и Китай получили по два слота на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor
Команды из Европы и Китая получат по два слота на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor, остальные регионы — по одному. Об этом объявили организаторы чемпионата. Соревнования примет «Киев Киберспорт Арена» с 12 по 16 июня.
Открытые квалификации во всех регионах, кроме Юго-Восточной Азии, состоятся 19–20 мая. В ЮВА матчи организуют 20–21 мая. По итогам отборочных определятся два участника закрытого этапа, который пройдёт с 21 по 25 мая.
На StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor разыграют призовой фонд в размере $ 300 тыс., 500 очков DPC и два слота на EPICENTER Major 2019.
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