Менеджер Team Secret: формат текущего сезона только помешал развитию тир-2 сцены

Менеджер команды Team Secret по Dota 2 Мэтью Бэйли высказал мнение о формате турниров второго соревновательного сезона. По его мнению, это только повредило развитию профессиональной сцены.



«Сообщество приветствовало то, что Valve убрала приглашения с рейтинговых турниров. Зрители хотели видеть доказательство того, что участники заслужили свои слоты, но честно говоря если провести несколько недель на буткемпе и поехать домой после первого игрового дня — это чертовски утомительно. В любом случае вы рискуете потерять на мэйджоре таких участников, как Team Secret, Team Liquid, PSG.LGD и других.



По мере того как мы приближаемся к концу второго сезона, становится очевидно, что отбор лучших команд через квалификации не дал никаких преимуществ. Это только нанесло ущерб тир-2 и тир-3 сцене», — написал Бэйли в «твиттере».



Менеджер VP Роман Дворянкин согласился с менеджером Team Secret и выразил надежду, что формат изменится к следующему сезону.

Team Secret сыграла на всех прошедших мэйджорах текущего соревновательного сезона, выиграв два из них. Также киберспортсмены заняли четвёртое место на DreamLeague Season 11 и стали серебряным призёрами The Kuala Lumpur Major.



На текущий момент команда выступает в европейской закрытой квалификации EPICENTER Major. Команда занимает второе место в группе со статистикой 3-0. Их опередила только OG, выигравшая все четыре матча.