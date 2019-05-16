Менеджер Na’Vi по PUBG: мы хотим войти в топ-5 второй фазы PUBG Europe League

Менеджер организации Na’Vi по шутеру PlayerUnknown’s Battlegrounds Валерия Хегай рассказала о планах команды на чемпионат PEL. Для состава поставлена задача войти в топ-5 чемпионата.
«Настрой — показать хорошие результаты во второй фазе PEL. Нам предстоит 96 игр. Такого марафона в PUBG ещё не было. Будем постепенно набирать форму. Парни тренируются практически каждый день, играют официальные скримы, готовятся. Главная задача — войти в топ-5 по итогам второй фазы», — рассказала Хегай.
Также девушка высказала мнение касательно появления тренеров в PUBG. По её мнению, дисциплина уже нуждается в наставниках.
«Должность тренера уже сейчас востребована. Почти каждая команда, настроенная всерьёз на победу, имеет тренера. Однако найти его непросто — дисциплина всё ещё молода, и попросту нет людей с опытом компетитива, готовых стать тренером. Если люди хорошо разбираются в том, что нужно, они предпочитают пока строить карьеру игроков. А привлечь тренеров из других дисциплин, например из CS, непросто, потому что профессиональная сцена PUBG пока не настолько привлекательна для них».
Первая фаза PUBG Europe League завершилась 7 апреля. По её результатам Na’Vi заняла 14-е место. Команде удалось набрать всего 294 балла. Она обошла только CrowCrowd (196 баллов) и M19 (185 баллов).
Вторая фаза пройдёт с 17 мая по 7 июля. Участники разыграют между собой призовой фонд в $ 350 тыс.
- 16 мая 2019
-
15:20
-
14:45
-
12:45
-
10:33
- 15 мая 2019
-
23:32
-
22:40
-
22:18
-
21:22
-
21:00
-
18:25
-
18:04
-
17:36
-
17:20
-
15:47
-
13:42
-
12:31
- 14 мая 2019
-
19:54
-
19:03
-
16:47
-
15:50
-
15:11
-
13:09
-
12:47
-
12:16
-
11:54
- 13 мая 2019
-
17:11
-
16:58
-
16:36
-
15:37
-
14:53
-
14:24
-
13:44
- 12 мая 2019
-
23:00
-
22:38
-
22:08