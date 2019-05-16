Менеджер Na’Vi по PUBG: мы хотим войти в топ-5 второй фазы PUBG Europe League

Менеджер организации Na’Vi по шутеру PlayerUnknown’s Battlegrounds Валерия Хегай рассказала о планах команды на чемпионат PEL. Для состава поставлена задача войти в топ-5 чемпионата.



«Настрой — показать хорошие результаты во второй фазе PEL. Нам предстоит 96 игр. Такого марафона в PUBG ещё не было. Будем постепенно набирать форму. Парни тренируются практически каждый день, играют официальные скримы, готовятся. Главная задача — войти в топ-5 по итогам второй фазы», — рассказала Хегай.



Также девушка высказала мнение касательно появления тренеров в PUBG. По её мнению, дисциплина уже нуждается в наставниках.



«Должность тренера уже сейчас востребована. Почти каждая команда, настроенная всерьёз на победу, имеет тренера. Однако найти его непросто — дисциплина всё ещё молода, и попросту нет людей с опытом компетитива, готовых стать тренером. Если люди хорошо разбираются в том, что нужно, они предпочитают пока строить карьеру игроков. А привлечь тренеров из других дисциплин, например из CS, непросто, потому что профессиональная сцена PUBG пока не настолько привлекательна для них».



Первая фаза PUBG Europe League завершилась 7 апреля. По её результатам Na’Vi заняла 14-е место. Команде удалось набрать всего 294 балла. Она обошла только CrowCrowd (196 баллов) и M19 (185 баллов).



Вторая фаза пройдёт с 17 мая по 7 июля. Участники разыграют между собой призовой фонд в $ 350 тыс.