В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа

Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store. На каждый проект, стоимостью выше 899 рублей, разработчики сделали скидку в 650 рублей. Акция распространяется на все проекты, включая ещё не вышедшие Borderlands 3, Phoenix Point и другие.



Наиболее интересные предложения на распродаже EGS:

Borderlands 3 — 1349 рублей (вместо 1999 рублей);

Sinking City — 649 рублей (вместо 1299 рублей);

Vampires: The Masquerade — Bloodlines 2 — 435 рублей (вместо 1085 рублей);

Metro Exodus — 1349 рублей (вместо 1999 рублей);

Phoenix Point — 249 рублей (вместо 899 рублей);

Darksiders III — 1349 рублей (вместо 1999 рублей);

Vampyr — 1349 рублей (вместо 1999 рублей).



Если в течение двух последних недель пользователь приобрёл любой проект из тех, что участвуют в скидке, то Epic Games вернёт разницу в стоимости. Акция будет действовать до 13 июня. Полный акционный список можно найти здесь.