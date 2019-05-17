Forward Gaming и paiN Gaming вышли на EPICENTER Major

Определились первые участники, которые представят Северную Америку и Южную Америку на EPICENTER Major. Ими стали Forward Gaming и paiN Gaming.
Последний слот в каждом из регионов разыграют команды, расположившиеся со 2 по 5 места в группе. Серия плей-офф пройдёт в формате double elimination с матчами до двух побед.
В Южной Америке пары распределились следующим образом: Gorillaz-Pride — Thunder Predator и Infamous — Ego Boys. Оба матча проведут 18 мая в 19:30 и 22:30 мск соответственно.
В Северной Америке первые полуфиналы также стартуют 18 мая, но чуть позже: начиная с 22:30 мск Evil Geniuses поборется с beastcoast. 19 мая с 01:30 J.Storm сразится с Complexity Gaming.
Завершится отборочный этап 20 мая. Гранд-финал квалификации пройдёт до трёх побед в серии. Лучшие участники отправятся на мэйджор в Москву, где поборются за призовой фонд в миллион долларов и 15 тыс. очков DPC.
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