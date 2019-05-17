Абай Hobbit Хасенов: возможно, вы увидите меня в американской команде

Профессиональный казахстанский игрок в CS:GO Абай Hobbit Хасенов рассказал о своих планах касательно дальнейшей карьеры. Он сообщил, что, вероятно, продолжит карьеру в США.
«У меня появились два крутых варианта! Возможно, вы увидите меня в Америке! Всё решится в течение недели, и, возможно, я улечу. Я получил хорошее предложение. Сейчас пока думаю, но при этом не хочу упускать возможности. Скажем, есть два варианта из Америки: одна есть в топ-30, другой нет в топ-30. Я лечу домой и хорошенько подумаю.
На мне большая ответственность, потому что у меня есть семья и, соответственно, её нужно перевозить. Если я выбираю Америку, то останусь там как минимум на 1,5-2 года! Есть ещё один вариант, который мне нравится, но всё пока что решается», — написал Хасенов в соцсети «ВКонтакте».
Абай Hobbit Хасенов обрёл известность после игры за Gambit Esports. В составе команды он выиграл DreamHack Open Winter 2016, DreamHack Austin 2017, PGL Major Krakow 2017 и занял ряд других призовых мест.
С ноября 2018 года он перешёл в HellRaisers. Лучшими достижениями в новой команде стало 12-14-е место на IEM Katowice Major 2019, 9-12-е на ESL Pro League Season 8 и второе на WePlay! Lock and Load. С апреля киберспортсмен покинул основной состав и перешёл в запас.
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