Владелец OpTic Gaming участвует в переговорах о продаже клуба

Владелец киберспортивной организации OpTic Gaming Гектор Родригез подтвердил слухи о текущих переговорах по продаже клуба. Он заявил, что сейчас сосредоточен на обсуждении условий сделки и пока не может рассказать её подробности.



«Я не могу раскрыть детали переговоров. Просто знайте, что я делаю всё возможное, чтобы получить отказ по этой сделке. Знайте, что я предан своим товарищам по команде», — написал Родригез в «Твиттере».



Ранее портал ESPN сообщил о возможной сделке с клубом Immortals компании Infinite Sports, владеющей OpTic Gaming. По слухам, главный интерес для Immortals представляет слот в лиге LCS по League of Legends. Организация лишилась его после перехода LCS на франшизный формат.