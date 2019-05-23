StarLadder сократила групповые этапы мэйджора по CS:GO на три дня
Турнирный оператор StarLadder сократил время проведения чемпионата StarLadder Berlin Major по CS:GO на три дня. Изменению подверглись групповые этапы предварительной и основной стадий.
Сроки проведения New Challengers Stage сократились с шести до четырёх дней, а New Legends Stage — с шести до пяти дней. Организаторы заявили, что причиной является уменьшение влияния мэйджоров на календарь соревнований.
StarLadder Berlin Major пройдёт с 23 августа по 8 сентября в Берлине (Германия), на Mercedes-Benz Arena. На нём 24 участника разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.
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