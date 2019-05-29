Natus Vincere приобрела Boombl4 у Winstrike Team, Edward ушёл в аренду

Natus Vincere приобрела Кирилла Boombl4 Михайлова. Иоанн Edward Сухарев перешел в Winstrike Team на правах аренды. На какой срок рассчитано его соглашение, не уточняется.
Для меня этот переход был очень тяжёлым, ведь каждая моя команда/организация это моя вторая семья. Но важно понимать, когда предоставляется шанс перейти в команду NAVI — мало кто от такого бы отказался. Со временем нужно двигаться дальше и что-то отпускать, а что-то получать взамен. Для меня это карьерный рост и переход на новый уровень, — заявил Михайлов.
Генеральный менеджер Na'Vi Евгений Золотарев отметил в обращении профессионализм Сухарева. В клубе будут ждать возвращения игрока после завершения его профессиональной карьеры.
«Это не тот случай, когда надо рыться в грязном белье команды и пытаться объяснить причины решения. Скажу лишь одно: мы остались в отличных отношениях, и это точно не конец нашей совместной истории. Ваня получил от нас конкретные предложения, и мы ждём его после завершения игровой карьеры», — заключил Золотарев.
Об обмене игроками стало известно в конце мая. Об этом рассказывали инсайдеры DonHaci и Алексей OverDrive Бирюков. Иоанн Edward Сухарев — один из самых титулованных и опытных игроков в истории Counter-Strike. Он выступает на турнирах с 2004 года. Кирилл Boombl4 Михайлов — молодой капитан. Двадцатилетний киберспортсмен участвует в соревнованиях с 2017 года.
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