Инвестиционная компания PEAK6 приобрела киберспортивный клуб Evil Geniuses

Инвестиционная компания PEAK6 приобрела киберспортивную организацию Evil Geniuses, сообщается на сайте клуба. Филлип Арам сохранит должность операционного директора. Позицию генерального менеджера займёт Николь Джеймсон из PEAK6.

В анонсирующем ролике Арам рассказал о переговорах с другими партнёрами и инвесторами. Однако, по его словам, только в PEAK6 нашлись люди, способные предоставить необходимый уровень поддержки. Завтра, 30 мая, руководство проведёт на форуме Reddit сессию «Вопрос-ответ».

Evil Geniuses — один из самых популярных киберспортивных клубов в США. Сейчас в составе организации находятся игроки и команды из восьми дисциплин. В их числе Dota 2 и Call of Duty.

PEAK6 — инвестиционная компания, базирующаяся в Чикаго. Фирма основана в 1997 году.